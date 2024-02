Zeznania Zuckerberga. Czy media społecznościowe pozwalają krzywdzić dzieci?

Mark Zuckerberg był jednym z pięciu prezesów wielkich firm zarządzających mediami społecznościowymi wezwanym przed Senacką Komisję Sądownictwa. Wraz z szefami TikToka, X (Twittera), Snap (Snapchat) i Discorda musiał tłumaczyć się, dlaczego internetowi giganci tak bardzo zawiedli w kwestii ochrony najmłodszych użytkowników.

Przesłuchanie było wyjątkowo brutalne, nawet jak na standardy amerykańskiej polityki. „Wydaje się, że Meta stała się głównym pośrednikiem w handlu ludźmi w naszym kraju” – grzmiała senator Marsha Blackburn. „Wasz produkt zabija ludzi” – wtórował senator Lindsey Graham.

Publiczność zdecydowanie nie stała po stronie miliarderów. W Senacie zgromadziły się rodziny dzieci, które padły ofiarą pedofilów, handlarzy narkotyków bądź popełniły samobójstwa wskutek nękania w sieci. Za plecami prezesów salę wypełniały zdjęcia młodych osób, które – zdaniem rodziców – życiem zapłaciły za zaniedbania Zuckerberga i spółki.

„Czy przeprosił pan tych ludzi? – pytał senator Josh Howley. – Czy zrobi pan to teraz?”. Zuckerberg, który podczas poprzednich zeznań przed Kongresem zachowywał zimną krew, tym razem uległ presji. Wstał, obrócił się i stanął twarzą w twarz z rozgoryczonymi rodzicami. „Przepraszam – powiedział cicho. – To straszne, nikt nie powinien przechodzić przez to, co wycierpiały wasze rodziny. Dlatego inwestujemy tak wiele – i będziemy nadal inwestować – w rozwiązania, które zagwarantują, że nikt inny nie będzie przechodzić przez podobne cierpienia”. Zapewniał, że w ostatnich latach Meta wdrożyła ponad 30 systemów, które mają chronić najmłodszych użytkowników. Jego firma miała od 2016 r. wydać na ten cel ponad 20 mld dol.