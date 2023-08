Nie użyję tego słowa, bo nas Facebook zablokuje

Zdarzenie z mojego najbliższego otoczenia: użytkowniczce zawieszono konto na Facebooku, ponieważ zamieściła tam okładkę książki. Książka sama w sobie nie była kontrowersyjna, należała do nurtu popularnych sensacji wojennych i prawdopodobnie można ją kupić w każdej księgarni, ale pechowo na okładce znalazło się Zakazane Słowo. Jak na ironię, to samo słowo w druku gwarantuje pomyślną sprzedaż książki, gdyż temat nigdy się nie wyczerpuje i wciąż budzi ciekawość. Chodzi o, jak łatwo się domyślić, nazwisko znanego zbrodniarza wojennego i niespełnionego malarza. (Proszę zobaczyć, jak to działa i jak właśnie daję się wrobić: ponieważ papier przyjmuje znacznie więcej, mogłabym zacytować dosłownie tytuł książki, ale link do mojego felietonu znajdzie się w internecie, również na profilu „Tygodnika”, a nie chciałabym doprowadzić przypadkiem do jego zawieszenia tylko dlatego, że algorytm nie...