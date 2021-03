Dylematy trzeciej fali

W stołecznych i małopolskich szpitalach kończą się miejsca dla chorych na COVID-19. Za nami kolejny tydzień wzrostów liczby zakażeń i hospitalizacji oraz – z dwu-, trzytygodniowym opóźnieniem – wskaźników zgonów. Lekarzy niepokoi, że do szpitali trafiają pacjenci młodsi niż przy poprzednich falach. To efekt m.in. dominacji bardzo silnie zakaźnego wariantu brytyjskiego SARS-CoV-2.

Michał Rogalski, autor bazy danych na temat przebiegu pandemii w Polsce, ocenia, że fala powoli traci impet. Niemniej „szczyt na horyzoncie nie oznacza, że za nim będą tylko spadki”. Wielu badaczy uważa, że apogeum nastąpi na początku kwietnia i trzecia fala nie będzie tak dramatyczna jak jesienna – choć wydolność systemu ochrony zdrowia czeka ciężka próba.

Już 6,7 proc. Polaków przyjęło przynajmniej jedną dawkę szczepionki, obie – 3,8 proc. Zakażenia wśród zaszczepionego personelu medycznego spadają na łeb na szyję. Wielkość zabezpieczonej populacji jest jednak bardzo mała i nie stanowi żadnej bariery dla wirusa – choć pod względem tempa szczepień i tak jesteśmy unijnymi liderami. Niektóre rządy tracą cierpliwość i nie tylko oskarżają Komisję Europejską o nieudolne negocjacje z koncernami (wolne tempo szczepień w Unii wynika z rwących się dostaw), ale szukają alternatywnych rozwiązań. W Niemczech wraca postulat dogadywania się z koncernami w ramach grupy bogatych państw. Austria, Dania, Czechy, Słowacja wykazują – wzorem Węgier – zainteresowanie niezarejestrowanym w UE preparatami z Rosji i Chin. Austria i Dania myślą poważnie o szczepionkowym sojuszu z Izraelem.

Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton uspokaja tymczasem, że już w kwietniu liczba dawek szczepionek dostępnych w UE podwoi się – do poziomu 100 mln miesięcznie, a plan zaszczepienia 70 proc. populacji do końca lata nie jest zagrożony. Unia stara się też pokazać pazury: m.in. zabroniła firmie AstraZeneca eksportu do Australii 250 tys. dawek. Polski rząd patrzy w przyszłość optymistycznie. Deklaruje, że w drugim kwartale będziemy szczepili nawet 7 mln osób miesięcznie. Są to plany oparte na obietnicach producentów. ©℗

