Donbas: Julia chce walczyć o swój dom

Trwał kolejny dzień ewakuacji ze 150-tys. Kramatorska we wschodniej Ukrainie. 34-letnia wykładowczyni informatyki Julia Dowhinowa chciała jakoś pomóc. Wszyscy jej znajomi wolontariusze wyjechali, więc postanowiła spróbować na zatłoczonym dworcu. Tam ludzie oczekiwali na pociąg ewakuacyjny do zachodniej Ukrainy. Dowhinowa chciała się udać do stojącego obok dworca namiotu, gdzie wyjeżdżający mogli się ogrzać, napić wody czy herbaty, a także otrzymać jedzenie. Była tuż obok, gdy usłyszała wybuch, a po nim kolejne. Od razu padła na ziemię. Samochód, przy którym leżała, nagle zajął się ogniem. Gdy wstała, koło namiotu, do którego zmierzała, widziała rannych i ciała.

Kilkadziesiąt metrów dalej leżał korpus rakiety wystrzelonej z systemu Toczka-U z napisem „Za dzieci”, czyli zapewne jak uważał piszący, była to zemsta na Ukraińcach za ostrzeliwane miasta kontrolowane przez Rosjan i...