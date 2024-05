Czy ChatGPT mówi głosem Scarlett Johansson? Sam Altman zaprzecza, ale są pewne poszlaki

Co więcej, Altman był już bohaterem głośnej sprawy, kiedy w listopadzie 2023 r. na kilka dni został pozbawiony funkcji CEO OpenAI, bo, jak ogłosiła wtedy rada nadzorcza firmy, „nie był konsekwentnie szczery”.

Czy zachowanie Altmana jest przypadkiem?

Dochodzimy do najciekawszego pytania: dlaczego Altman mógł użyć głosu Scarlett Johansson, mimo że dwukrotnie mu odmówiła? Bo takie zachowanie byłoby spójne ze sposobem, w jaki Dolina Krzemowa wyłania swoich liderów. Mało tego: sam Altman jest jednym z twórców tego sposobu.

By sobie to uświadomić, cofnijmy się do 2005 r. To wtedy Altman próbował uzyskać wsparcie najważniejszego inkubatora start-upów, Y Combinator. Kiedy jednak odrzucono jego wniosek, nie przyjął odmowy i stwierdził, że „i tak uzyska wsparcie”. Ta uporczywość spodobała się Paulowi Grahamowi, założycielowi Y Combinatora. Nie tylko przyjął Altmana, ale za jego radą dodał pytanie do procesu kwalifikacyjnego: „Kiedy zhackowałeś jakieś zdarzenie na swoją korzyść?”. Później, jak przyznał sam Graham, to pytanie było jednym z najważniejszych w ocenie wniosków o wsparcie.

Czy Dolina Krzemowa nagradza nieprzyzwoitość?

W 2010 r. w tekście dla „Forbesa” o tym, czego trzeba, by odnieść sukces w Dolinie Krzemowej, w akapicie zatytułowanym „Nieprzyzwoitość” („Naughtiness”) Graham napisał:

„Choć odnoszący największe sukcesy założyciele są zazwyczaj dobrymi ludźmi, to mają oni piracki błysk w oku. Nie są dobroduszni. [Z]ależy im na prawidłowym rozwiązaniu ważnych kwestii, ale nie na przestrzeganiu dobrych obyczajów. Dlatego użyłbym raczej słowa „nieprzyzwoity / niegrzeczny” niż „zły”. Rozkoszują się łamaniem zasad - ale nie zasad, które mają znaczenie.”

W kolejnych latach wymyślanie „kreatywnych rozwiązań”, by uzyskać to, czego się chce, nawet jeśli ktoś się temu sprzeciwia, stało się jedną z najważniejszych wartości Doliny Krzemowej. Swoją drogą, film z 1999 r. o początkach Apple i Microsoftu nosi tytuł „Piraci z Doliny Krzemowej” i pokazuje ówczesną „kreatywność” Steve’a Jobsa i Billa Gatesa.

⁘

W tym roku minie piętnaście lat od powstania bodaj najsłynniejszego motta Big Tech, ukutego przez Marka Zuckerberga: „Move fast and break things” („Poruszaj się szybko i niszcz rzeczy”).

„Myślę, że przydatniejsze jest robienie rzeczy, a później przepraszanie, niż upewnianie się, że postawiłeś kropkę nad »i«, a potem po prostu nie załatwiłeś sprawy” – powiedział kiedyś założyciel Facebooka.

Korzystałem z „The Information”, „Wall Street Journal”, „Business Insidera” i „Forbesa”.