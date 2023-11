Nieudany przewrót w OpenAI. Co oznacza dla prac nad sztuczną inteligencją?

Kolejne godziny miały więcej zwrotów akcji niż kiczowata brazylijska telenowela, a sytuacja stawała się coraz bardziej absurdalna. Najpierw OpenAI wyznaczyło nowego, tymczasowego prezesa – dotychczasową dyrektor ds. technologicznych Mirę Murati, a największy partner OpenAI, Microsoft, zapewniał o podtrzymywaniu ścisłej współpracy z organizacją. Tyle że już kilkanaście godzin po „tym akcie mordu” gruchnęła plotka, że OpenAI... prosi Altmana o to, by ten rozważył powrót na stanowisko prezesa.

Powody miały być dwa. Po pierwsze, ponad 700 z 770 pracowników firmy zagroziło, że rzuci papierami, jeśli Altman nie zostanie przywrócony. Po drugie, mimo kurtuazyjnych zapewnień o dobrej współpracy, prezes Microsoftu Satya Nadella miał być wściekły, że zawczasu nikt nie raczył go poinformować o planowanym puczu. A jego zdanie jest kluczowe, bo Microsoft wpompował w OpenAI 14 mld dolarów i jest właścicielem 49 proc. akcji firmy.

Gdy negocjacje między OpenAI a Altmanem nie przyniosły przełomu, w ciągu zaledwie 48 godzin zarząd powołał drugiego tymczasowego prezesa. Został nim Emmett Shear, współzałożyciel popularnego serwisu streamingowego Twitch. W notatce skierowanej do pracowników OpenAI napisano, że ma on „wyjątkową mieszankę umiejętności, wiedzy specjalistycznej i relacji, które pomogą w rozwoju firmy”.

Coraz dziwniejsze wygibasy zarządu OpenAI przerwał wreszcie Microsoft. Okazało się, że Altman dostał propozycję, by stworzyć tam nowy ośrodek zaawansowanych badań nad sztuczną inteligencją. I nie musiałby budować zespołu od zera. Dyrektor do spraw technologicznych cyfrowego giganta Kevin Scott oświadczył na X (dawniej Twitter), że każdy pracownik OpenAI, który zdecyduje się przejść do Microsoftu, może liczyć na dokładnie taką samą pensję, jaką miał w poprzedniej pracy.

Sytuacja zmieniła się w prawdziwą tragikomedię, gdy „Brutus”, czyli Ilya Sutskever... dołączył do pracowników składających rezygnacje w proteście przeciw zwolnieniu Altmana. „Głęboko żałuję swojego udziału w działaniach rady nadzorczej. Nigdy nie chciałem skrzywdzić OpenAI. Kocham wszystko, co razem zbudowaliśmy, i zrobię wszystko, by ponownie zjednoczyć firmę” – napisał na X.

Altman wygrywa

Tylko... co z tego? Dlaczego właściwie świat mają interesować pałacowe intrygi i ostre sztylety milionerów z Doliny Krzemowej? Otóż dlatego, że OpenAI z założenia nie miało być jeszcze jedną firmą technologiczną, a organizacją non-profit, która miała z założenia chronić ludzkość przed niekontrolowanym rozwojem sztucznej inteligencji. Pucz mógł być ostatnią, daremną próbą utrzymania takiego jej charakteru.