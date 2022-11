Chleb i igrzyska: początek rządu Meloni we Włoszech

Ten wpis dobrze oddaje delikatną równowagę między integracją a podkreślaniem suwerenności, jaką Meloni stara się zbudować w relacjach z Brukselą, na razie sceptycznie do niej nastawioną. Sceptycznie, bo w wypowiedziach Meloni nie brakowało dotąd pogróżek wobec unijnej biurokracji – choć postulat wyjścia ze strefy euro, głoszony przez nią w 2014 r., wszyscy traktują jako nieistotny dziś błąd młodości (podobnie jak czarne koszule i rzymskie saluty niektórych nowych podsekretarzy stanu, uwiecznione na zdjęciach z imprez studenckich). Meloni musi szybko zaspokoić przynajmniej część oczekiwań dotyczących wsparcia rodzin i firm w kryzysie energetycznym. A żeby móc się więcej zadłużyć na ten cel, potrzebuje zaufania rynków. Stąd rzeczowy ton spotkań w Brukseli, wybranej symbolicznie na cel pierwszej zagranicznej wizyty.

Choć więc chleb wymaga ugodowej postawy i kontynuacji większości polityk poprzedniego rządu (tak krytykowanego), tym bardziej nowa ekipa próbuje zyskać w igrzyskach. Jednym z pierwszych posunięć był projekt przepisów o zwalczaniu całonocnych muzycznych rave parties, organizowanych na dziko w wielu miastach. Ale zaspokojenie tęsknot elektoratu za ładem i porządkiem okazało się nieproste – nowe prawo sformułowano tak niechlujnie, że mogłoby objąć prawie każdą formę zgromadzenia. Teraz rząd kombinuje poprawki.

Drugim obszarem twardości na pokaz stała się imigracja przez Morze Śródziemne. Przez ponad tydzień rząd nie zgadzał się na zacumowanie dwóch statków organizacji pomocowych z wyłowionymi z morza uciekinierami z Afryki (via nieludzkie obozy przejściowe w Libii). W końcu częściowo uległ: pozwolono zejść na ląd kobietom i dzieciom; co do reszty Rzym uważa, iż przyjąć powinny ich kraje, w których zarejestrowano statki. Podobne działania utrudniające (na granicy prawa) działania na morzu podejmował w 2018 r. ówczesny minister Matteo Salvini, szef partii Liga, dziś mniejszościowego partnera koalicji. Jeśli historia miałaby się powtórzyć, pat w tej sprawie może trwać przez całą kadencję. ©℗