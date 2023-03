Bośnia i Hercegowina: do dziś nie odnaleziono szczątków ponad 7000 ofiar wojny

Podróż Aidy do przeszłości rozpoczęła się półtora roku temu od wyjazdu na bośniacką prowincję. To tam, w miasteczku Kalinowik, w lipcu 1992 r. jej wujek został aresztowany. Przez kilka dni przetrzymywano go w składzie prochu, a następnie zamordowano w stodole razem z 23 innymi mężczyznami.

Wujek Abdurahman Filipović – lub Braco (Młodszy brat), jak nazywali go najbliżsi – od zawsze był obecny w życiu Aidy, choć w chwili jego śmierci miała trzy lata i w ogóle go nie pamięta.

Pamięta za to wyniszczającą serię emocji – od nadziei przez rozczarowanie po ból i zniechęcenie – których doświadczała jej matka na wieść, że znaleziono jego szczątki. I potem, gdy okazywało się, że to ktoś inny. Bo Braco jest jedną z ponad 7,6 tys. osób zaginionych podczas wojny w Bośni i Hercegowinie z lat 1992-95, których do dziś nie odnaleziono ani nie zidentyfikowano w masowych grobach.

