Białoruska Wyspa nowoczesności

Jest rok 1991, Związek Sowiecki dożywa ostatnich dni. Dwaj 31-letni Białorusini, Arkadij Dobkin i Leonid Lozner, zmęczeni brakiem perspektyw w rodzinnym Mińsku, emigrują do USA. Obaj są absolwentami Białoruskiego Uniwersytetu Technicznego, jednej z lepszych tego typu uczelni w kraju. Po dwóch latach zakładają EPAM Systems: firmę IT, która będzie się specjalizować w tworzeniu oprogramowania. Od początku działają między amerykańskim Wschodnim Wybrzeżem a Mińskiem, gdzie do współpracy dokooptowują znajomych ze studiów.

Jest rok 2002. EPAM Systems po raz pierwszy zostaje odnotowany w zestawieniu najszybciej rozwijających się amerykańskich firm technologicznych. 37-letni Waleryj Capkała, białoruski ambasador w USA, odwiedza Dolinę Krzemową, gdzie – ku swojemu zdziwieniu – spotyka wielu Białorusinów: pracują w słynnych firmach IT, niektórzy prowadzą własne biznesy. W jednym z...