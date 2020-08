Trio kontra dyktator

Już kilka miesięcy temu stało się ­jasne, że tegoroczne wybory prezydenckie na Białorusi – rozpisane na niedzielę 9 sierpnia – będą inne niż wszystkie wcześniejsze.

Najpierw władze w Mińsku demonstracyjnie zbagatelizowały koronawirusa, co sprawiło, że Białoruś jest jednym z najbardziej dotkniętych epidemią krajów w Europie. W połączeniu z kryzysem gospodarczym przyczyniło się to do precedensowego wzrostu niechęci wobec urzędującego od 1994 r. prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Białorusini zaczęli ustawiać się w kilometrowych kolejkach, aby podpisać się na listach poparcia dla jego rywali.

Żaden z głównych przeciwników Łukaszenki nie miał wcześniej doświadczenia politycznego. Siarhiej Cichanouski jest blogerem, Wiktar Babaryka do niedawna był szefem jednego z dużych banków, a Waleryj Cepkała to były dyplomata i twórca Parku Wysokich Technologii pod Mińskiem. Niespodzianką...