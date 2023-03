Diabłu pasztet

notowane z pośpiechem w metrze. dwie młode nauczycielki: „kazałam swoim na Dzień Kobiet przygotować gazetkę z Szymborską”. „fajnie”. „wiesz, portret z netu, kilka wierszy. i dyrektor to zablokował”. „co?!”. „wuefista doniósł i musiałam zmienić na Konopnicką”. „haha”. „no to dałam zdjęcie z Dulębianką, nie dałam »Roty«. plus kwiatki w sześciu kolorach”. „i co?”. „słuchaj, nic”. „?”. „on nie analizuje. sam ma w gabinecie portret Konopnickiej obok papieża”. „haha”. „jak mnie przyjmował do pracy, powiedział: »zajmuje się pani dziedziną świętą«. ale jak wyszło, że robiłam magisterkę ze Świrszczyńskiej, to: »nie możemy udawać, że tego nie było, ale proszę z umiarem«”. „czego nie było?”. „no, współczesności”.

para w autobusie 180. „bo ty jesteś przemocowy”. „ja?!”. „no, bo ty piszesz do mnie na mesendżerze”. „a gdzie mam pisać”. „ale ty widzisz wtedy, czy ja wyświetlam wiadomość,...