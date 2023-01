Ziemia, planeta Pelégo

Pisząc pożegnanie Rei do Futebol, czyli Króla Futbolu, najprościej zacząć od którejś z jego akcji. I co ciekawe: choć w trakcie całej kariery zdobył ponad 1200 bramek, a tę tysięczną, strzeloną w 1969 r. na stadionie Santosu z rzutu karnego uroczyście celebrowano – nie musi to być wcale akcja zakończona golem.

Podczas meczu z Czechosłowacją na mundialu w 1970 r. spróbował np. przelobować bramkarza uderzeniem z...