Z jednej strony Boże miłosierdzie, z drugiej „wedle wysiłku nagroda”. Czy da się to pogodzić?

Jak więc spojrzeć żydowskim okiem na to, że wszyscy robotnicy, niezależnie od momentu, w którym zaczęli pracę w winnicy, „otrzymali po denarze”, czyli pełną dniówkę (Mt 20, 1-16)? W Talmudzie znajdujemy opowieść o Elazarze, synu Durdai, który „nie przepuścił żadnej prostytutce”. Opamiętanie przyszło dopiero w momencie, gdy jedna z nich – do której wybrał się „za siódmą rzekę” – w trakcie stosunku puściła gazy i skomentowała to: „Tak jak te wiatry nie wrócą na swoje miejsce, tak nie zostanie przyjęta skrucha Elazara, syna Durdai”.

Mężczyzna początkowo prosił o wstawiennictwo, lecz gdy zrozumiał, że to zależy tylko od niego samego, usiadł z głową między kolanami. Płakał tak długo, aż opuściła go dusza. Wówczas głos z nieba oznajmił, że „rabinowi Elazarowi, synowi Durdai, jest przeznaczone życie w przyszłym świecie”. Z kolei rabin Eliezer rzecze, by pokutować dzień przed śmiercią. Jego uczniowie zauważają, że przecież nie wiemy, kiedy mamy umrzeć… Z jednej strony Boże miłosierdzie, z drugiej: „wedle wysiłku nagroda”. Albowiem „Najwyższy nie liczy kart [Talmudu], lecz ilość spędzonych na [ich] studiowaniu godzin”.