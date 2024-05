Z Collegium Humanum do sztabu generalnego. Kim jest Marek Sokołowski, nowy dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych

Oba stanowiska nie były formalnie obsadzone od października ub. roku, kiedy po nagłym odejściu z wojska szefa sztabu Rajmunda Andrzejczaka i dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych Tomasza Piotrowskiego (czyli osoby odpowiedzialnej za bieżące bezpieczeństwo kraju) funkcję tego pierwszego objął ówczesny dowódca generalny naszej armii, generał Wiesław Kukuła. Następcą Piotrowskiego został zaś generał Maciej Klisz, dowodzący dotąd WOT.

To właśnie ta formacja wymaga dziś najwięcej uwagi. W 2023 r. jej szeregi opuściło 9759 osób, czyli niemal jedna trzecia stanu osobowego. Z pewnością złożyło się na to także wypalenie pewnej grupy ochotników, którzy wdziali mundury na początku 2022 r. Z armii dobiegają jednak również opinie, że kadra zawodowa WOT nie została należycie przygotowana do specyfiki pracy z żołnierzami, którzy na służbie bywają zwykle dwa dni w miesiącu, poza wojskiem mają drugie życie zawodowe i zwyczajnie nie muszą tolerować pruskiego drylu i karczemnego stylu komunikacji, do którego przywykła zwłaszcza część starszych podoficerów zawodowych.