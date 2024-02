Kolejne dymisje w armii. Czystka czy nowe porządki?

Zdaniem polityków PiS powyższe dymisje dowodzą, że w Wojsku Polskim trwają bezsensowne czystki, które mają na celu jedynie zwolnienie posad dla nominatów związanych z nową władzą. Szef MON nie wymienił jednak m.in. generała Artura Kuptela, szefa Inspektoratu Uzbrojenia, czyli instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie procedur wyboru i zakupu sprzętu dla naszej armii. Stanowisko zachowali też szef Sztabu Generalnego, protegowany ministra Błaszczaka, generał Wiesław Kukuła (na to stanowisko powołuje prezydent, ale na wniosek szefa MON), oraz formalnie drugi najważniejszy człowiek w Wojsku Polskim, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Maciej Klisz.

Przyczyn dymisji w dowództwie Żandarmerii Wojskowej MON na razie nie podał do publicznej wiadomości i zapewne pozostaną one tajemnicą wojskową. Być może mają one związek z aresztowaniami, do jakich doszło w listopadzie ubiegłego roku w krakowskim dowództwie Żandarmerii. Na polecenie prokuratury zatrzymano wówczas komendanta jednostki pułkownika Roberta M. oraz podpułkownika Marcina M. Obu oficerom postawiono zarzuty „przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści oraz ujawnianie wbrew prawu informacji, którymi dysponowali w związku z pełnioną funkcją”.

Nowy szef MON oficjalnie nie zapowiedział wprawdzie odejścia od strategii poprzednika, który dążył do zwiększenia liczebności polskiej armii do 300 tysięcy, wiele wskazuje jednak na to, że plany resortu sprowadzają się teraz do wzmocnienia liczebności istniejących już jednostek, bez powoływania nowych. „Będziemy zwiększać liczebność armii, ale także zdolności operacyjne Wojska Polskiego, na to położę dużo większy nacisk” – zapowiadał niedawno Kosiniak-Kamysz.

Głównym problemem kadrowym naszej armii pozostaje przedwczesna utrata przeszkolonych specjalistów, którzy mogliby jeszcze długo służyć w jej szeregach lub współpracować z wojskiem jako cywilni eksperci. Od 1 stycznia do 30 listopada 2023 r. z zawodowej służby wojskowej zwolniono 8947 żołnierzy, z czego tylko 62 proc. zdążyło nabyć uprawnienia emerytalne.