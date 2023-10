Jeszcze nie rokosz, ale już kryzys. Wojsko Polskie bez głównych dowódców

Animozje między jego następcą Mariuszem Błaszczakiem a obydwoma generałami są od dłuższego już czasu tajemnicą poliszynela. Andrzejczak i Piotrowski znają się jeszcze z misji w Iraku i Afganistanie. Ale łączy ich też to, że z dystansem odnosili się do oficjalnej linii MON. Andrzejczak wręcz ostentacyjnie sabotował konferencje prasowe, na których Mariusz Błaszczak pozował na tle kolejnych kupionych czołgów i haubic. Piotrowskiemu zdarzało się publicznie nazwać trudnymi do zrealizowania plany zwiększenia liczebności armii do 300 tys. żołnierzy. Atmosfera między panem ministrem a podlegającymi mu oficerami zgęstniała jeszcze bardziej w kwietniu br., po przypadkowym odnalezieniu w lesie pod Bydgoszczą rosyjskiej rakiety, która w grudniu 2022 roku wleciała w polską przestrzeń powietrzną, po czym zniknęła wojsku z radarów.

Mariusz Błaszczak wydał wówczas oświadczenie, w którym winę zwalił na Piotrowskiego. Zdaniem ministra wojskowe procedury zadziałały poprawnie, żołnierze wzorowo wykonali swoją robotę, zawiódł jedynie dowódca operacyjny, który nie zawiadomił o incydencie cywilnego zwierzchnika. W odpowiedzi generał Piotrowski opublikował nagranie, w którym między wierszami dał do zrozumienia, że zarzuty traktuje jako atak na całą armię. Tuż potem do tej kuriozalnej debaty na oczach Polski włączył się Andrzejczak. Na antenie radia RMF powiedział, że o bydgoskiej sprawie poinformował przełożonych „wtedy, kiedy miało to miejsce”. Od tamtych wydarzeń upłynęło jednak kilka miesięcy i trudno zakładać, że obydwaj oficerowie dopiero teraz postanowili uciąć w ten sposób konflikt z ministrem.