Jedzie mi tu czołg? Jak Mariusz Błaszczak robił zakupy dla wojska

Według nieoficjalnych informacji – z raczej kontrolowanych przecieków z MON – kontrakt z Koreańczykami oferuje nam jednak o wiele mniej. Po pierwsze, wiele wskazuje na to, że prosto z Korei kupimy nie 180, lecz niemal dwa razy tyle wozów K2. Koreańczycy przygotowują się wprawdzie do uruchomienia zakładu w Polsce, trwa już nawet nabór pierwszych pracowników, ale nic nie wskazuje na to, by miało to być joint venture ze stroną polską. Kolejne czołgi K2 w wersji PL, już uwzględniającej wymagania naszej armii, mogą więc istotnie powstawać w Polsce, ale w zakładach kontrolowanych przez stronę koreańską.

Kontrakt z Koreą musi tymczasem zaowocować przeniesieniem produkcji czołgów dla naszej armii do Polski, ale do fabryki, której polska strona będzie współudziałowcem. Tylko w ten sposób uda się zapewnić kompetencyjną lukę rodzimego przemysłu zbrojeniowego, który utracił know-how niezbędne do produkcji własnego ciężkiego sprzętu pancernego (część takich kompetencji zyskaliśmy za PRL dzięki zamówieniom na radziecki czołgi rodzin T-55 i T-72). Przedstawiciele poprzedniego rządu wielokrotnie zapewniali, że właśnie na takich warunkach i właśnie dlatego kupujemy sprzęt w Korei. Dlatego na uwagę zasługują nawet niepotwierdzone informacje, że realizacja tego warunku napotyka na trudności. Być może bowiem wokół koreańskiego zamówienia toczy się właśnie nieczysta rozgrywka lobbystów próbujących unieważnić kontrakt albo przeciwnie – Koreańczycy w ostatniej chwili próbują ugrać więcej, niż zdołali na etapie negocjacji. Wedle niepotwierdzonych przez MON informacji azjatycki partner miał próbować wcisnąć do oferowanych czołgów starszą amunicję niż ta, którą zakontraktowała strona polska.