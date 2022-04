Wybory we Francji: triumf bez fanfar

Jak przystało na entuzjastę Unii, w niedzielny wieczór zwycięski kandydat świętował sukces przy dźwiękach hymnu europejskiego – „Ody do radości”. Na paryskich Polach Marsowych pod wieżą Eiffela, kilka tysięcy ludzi fetowało Macrona, który, w towarzystwie żony Brigitte, przywitał swoich zwolenników. W tłumie powiewały francuskie i unijne flagi, niektórzy uczestnicy tańczyli pod sceną.

„Nie jestem już kandydatem jednego obozu, ale prezydentem was wszystkich” – wołał do zebranych Macron, dziękując za wsparcie także tym, którzy głosowali tylko po to, by „zagrodzić drogę ideom skrajnej prawicy”.

Przedwyborcze notowania dawały Le Pen szansę na nadrobienie straty do urzędującego prezydenta. Stało się inaczej.

Według sondażowych wyników z niedzielnego wieczora, 44-letni Emmanuel Macron wygrał w niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich, zdobywając niemal 59 proc. głosów...