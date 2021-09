Wiedza o sobie

„Macie już grzane wino?” – usłyszałem od gości w barze w ostatnią niedzielę. Przez chwilę poczułem, jakbym utracił kontury rzeczywistości. Była wszak końcówka sierpnia, jeszcze nawet atrament nie wysechł na przemówieniach szykowanych dla polityków z okazji rocznicy porozumień z 1980 r. Rocznica staje się coraz kłopotliwsza, bo wszak jej istota sprowadza się do tego, że nawet z najgorszą dyktaturą w końcu trzeba się dogadać, zostawiając manichejskie transparenty gdzieś pod śmietnikiem. Nie wiem skądinąd, jak ci, co się mienią spadkobiercami Sierpnia oraz Okrągłego Stołu, mogą dziś obiecywać surowe rozliczenia kaczyzmu, cokolwiek by miała ta inwektywa znaczyć. Gnijący zamordyzm najlepiej rozmiękczać obietnicą względnej bezkarności. Nie znalazła się wówczas pała na dupę generała, o której skandowało moje studenckie pokolenie.

Ale o to niech się martwią speechwriterzy, zawsze...