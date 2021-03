Być może o górnośląskim plebiscycie z 1921 r. wiele mówi to, że nie wiem, jak głosowali moi prapradziadkowie: za Polską czy Niemcami. Pewne jest, że prapradziadek Urban, śląski powstaniec, „welował” [od niem. wählen, głosować – red.] za Polską. Ale jego żona Johanna, pół-Niemka? Nazwiska nie pomogą w rozwikłaniu tej zagadki: on nazywał się Kieslich, ona z domu Krauthakel.

A pokolenie pradziadków? Może rąbka tajemnicy uchylą ich późniejsze decyzje? Bo gdy Górny Śląsk podzielono już między Polskę i Niemcy, ciotki Anna i Maria przeniosły się na polską stronę nowej granicy, do Rybnika i Chorzowa. Natomiast inni krewni – Franz, Else, Alois – zostali w domu w niemieckiej „tajli” [od niem. Teil, część – red.]. Choć może nie są to żadne wskazówki? Może z braku wspomnień staram się tych ludzi wsadzić w gorset narodowych wyborów?

Bój o sukcesję

...