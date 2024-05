Tylko co trzeci polski trzydziestolatek byłby gotów zająć się swoim niepełnosprawnym rodzicem

Jako alternatywę dla rodziny wybieramy najczęściej (44 proc.) dochodzącą do domu pomoc opiekuńczą i pielęgniarską. Tyle że z nią mamy w Polsce problem.

Mamy problem z opieką formalną – tą bezpłatną. A respondenci mieli też pewnie na myśli prywatne usługi. Opieka w miejscu zamieszkania to przyszłość opieki długoterminowej, zwłaszcza że chcemy stopniowo ograniczać całodobowe instytucje.

Respondenci jakby tego nie zauważyli: w 2014 r. domy opieki dla swoich rodziców było skłonnych wybrać 23 proc. pytanych, teraz – 34 proc.

To niekoniecznie wyraz zaufania do całodobowych placówek [z tych samych badań wynika, że z 25 do 35 proc. wzrósł odsetek obawiających się przemocy w tego rodzaju instytucjach – red.], ale też efekt słabości systemu: poza całodobowymi placówkami nie ma on zbyt wiele do zaoferowania. Brakuje nam przede wszystkim dostępnej w miejscu zamieszkania nieodpłatnej opieki środowiskowej. Nie raz w tygodniu, nie raz dziennie, tylko stosownie do potrzeb. Bez tego nie będziemy gotowi na starzenie się polskiego społeczeństwa.

Firma, która zleciła badania, prowadzi w Polsce m.in. domy opieki.

PROF. PIOTR BŁĘDOWSKI jest ekonomistą SGH, specjalizuje się w polityce społecznej.