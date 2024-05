Takich zmian w polskiej ortografii nie było od 20 lat. Już wkrótce Warszawianina i Krakowiankę napiszemy wielką literą. Co jeszcze zmieni się w zasadach pisowni?

Ale to nie koniec zmian – i uproszczeń – w zakresie pisowni nazw geograficznych. Świadomi językowo miłośnicy podróży nie będą się już musieli zastanawiać, dlaczego jadą nad morze Marmara, skoro wakacje tak chętnie spędzają nad Morzem Bałtyckim (obie nazwy zapiszemy wielkimi literami). Podobnie redaktorzy przewodników turystycznych przestaną głowić się nad tym, czy wyrazy typu kościół, park, pomnik itp. są tylko nazwami rodzajowymi, czy może wchodzą w skład nazwy danego obiektu. Do tej pory w pierwszym przypadku należało zastosować małą literę, a w drugim – dużą. Zgodnie z nowymi zasadami rozróżnienie to ma zniknąć, dlatego od 1 stycznia 2026 roku będziemy zwiedzać Kościół Mariacki, oglądać Pałac Staszica i przejeżdżać przez Plac Zbawiciela.

Odetchną reklamodawcy, bo wreszcie bez wyrzutów sumienia będą mogli trąbić o super ofertach i mega promocjach, nienękani przez namolnych miłośników polszczyzny, że przecież przedrostki z wyrazami pospolitymi pisze się łącznie (nikt nie pisze super market). Będzie można pisać tak i tak: hiper okazja, ale też hiperokazja.

Mniej sposobności do popełnienia błędów będą miały również osoby, którym trudno było zapamiętać, że nie z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym pisze się rozłącznie. Wraz z początkiem 2026 roku na pytanie „co u ciebie?” trzeba będzie już odpowiedzieć „nienajgorzej” zamiast dotychczasowego „nie najgorzej”.

Uchwały RJP zwykle są bardzo szczegółówe, rzadko kiedy zmienia się tak dużo naraz. Ostatnie większe zmiany Rada ogłosiła w 2004 roku, dotyczyły one głównie pisowni słownictwa religijnego. Trochę wcześniej, bo w 1997 roku, zajęto się sprawą pisowni „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi. Mamy więc do czynienia z największą zmianą polskiej pisowni od ponad 20 lat.