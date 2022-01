Synod i święcenia kobiet

Na oficjalnej watykańskiej internetowej witrynie, na której zamieszczone są linki do stron rozmaitych grup i organizacji zaangażowanych w proces synodalny, znalazła się też organizacja Women’s Ordination Conference.

Jest to znacząca zmiana postawy Watykanu. Dotychczas bowiem Konferencja na rzecz Święceń Kobiet nie była traktowana w Rzymie jako partner do rozmów. Widać, że organizatorzy Synodu starają się brać na poważnie własny postulat, by wybrzmiały i zostały wysłuchane głosy wszystkich katoliczek i katolików, także te dotąd marginalizowane, a nawet tłumione.

Przedstawiciele Watykanu podkreślają co prawda, że decyzja o umieszczeniu linku do strony Women’s Ordination Conference nie oznacza zgody na jej postulaty. Ważne jednak, że osoby, które te postulaty zgłaszają, są już przez Rzym traktowane jako pełnoprawna część kościelnej wspólnoty. ©℗