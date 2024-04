Synod proboszczów: o czym zapomnieli polscy biskupi

Odpowiedzi na temat polskiej delegacji nie udzielił nam również watykański sekretariat synodu, który wciąż nie opublikował oficjalnej listy uczestników, choć termin zgłoszeń minął 15 marca. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że problem z wyłonieniem kandydatów miała nie tylko Polska i ostateczna liczba uczestników spotkania wciąż nie jest znana.

Problemy z wyłonieniem zgodnej z watykańską instrukcją delegacji pokazują, że zainteresowanie synodem – tak ważnym dla papieża Franciszka – wśród księży i biskupów jest jedynie deklaratywne: gdy trzeba zaangażować się w proces i poświęcić mu swój czas i siły, spada do obowiązkowego minimum. Być może są też wyrazem przekonania, dość powszechnego wśród obserwatorów synodu, że zaproszenie proboszczów było „łataniem dziury” i próbą wciągnięcia w ostatniej chwili kolejnej grupy ludzi Kościoła, o której wcześniej zapomniano.

Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że spośród ponad 10 tys. polskich proboszczów nie udało się wyłonić trzech kandydatów, różnorodnych pod względem doświadczenia, wieku, środowiska pracy? Trudno uwierzyć, że nie było chętnych na wyjazd do Rzymu i spotkanie z papieżem. Łatwiej, że nie udało się znaleźć nikogo godnego zaufania polskiego episkopatu. No bo to, że biskupi zlekceważyli synod albo zajęci wyborami własnych władz, zapomnieli o papieżu i swoich proboszczach, jest przecież niemożliwe.