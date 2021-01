Środki nadzwyczajne

Drzwi otwierają się rytmicznie, z łoskotem – do kościelnego przedsionka w regularnych odstępach wchodzą osoby starsze, młode rodziny z dziećmi, samotni. To mieszkańcy ulicy Granicznej, którzy 30 grudnia zostali zaproszeni do rzeszowskiej katedry na dodatkową mszę o godzinie 19.00. Mszę, która ma zastąpić tradycyjną wizytę duszpasterską w ich domach.

– To nie jest zły pomysł – mówi Halina, pani około sześćdziesiątki. Na dzisiejsze spotkanie przyszła z sąsiadkami, Anną i Elżbietą. Dodaje: – Kościół jest duży i wszyscy bez obaw mogą się w nim zmieścić. Plusem jest to, że można zobaczyć sąsiadów, których się dawno nie widziało, lub poznać tych, których się nie zna.

Biskup decyduje

Episkopat nie sformułował w kwestii kolędy żadnych ogólnopolskich wytycznych, pozostawiając decyzję w gestii ordynariuszy. Niektórzy z nich – na przykład biskupi diecezji warszawskiej i...