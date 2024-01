Coraz mniej Polaków otwiera księdzu. Czy kolęda ma przyszłość?

Taki trend to pokłosie pandemii Covid-19. Z powodu obowiązujących wtedy obostrzeń tradycyjne kolędowanie „od domu do domu” było niemożliwe. Większość parafii proponowała różne formy alternatywne – spotkania online, grupowe spotkania w kościołach, specjalne nabożeństwa. Niektórzy księża zachęcali do samodzielnego odprawiania liturgii błogosławienia domu. Nie brakowało pomysłów nieoczywistych – w parafii w Rogalinie proboszcz Adam Pawłowski odwiedzał parafian w ich przydomowych ogródkach (zob. powszech.net/koleda).

Większość proboszczów wyrażała nadzieję, że po pandemii wszystko wróci w utarte koleiny. Tak się jednak nie stało. Co więcej, w porównaniu do okresu sprzed covidu znacznie zmalała liczba wiernych gotowych do otwarcia drzwi księdzu. Na podstawie sprawozdań parafialnych szacuje się, że procentowy udział wiernych w kolędzie w zeszłym roku sięgał 30-40 proc. Jeśli w tym roku będzie lepiej, to tylko nieznacznie. – Jeszcze trudno wyrokować, bo nadal chodzimy – mówi ks. Andrzej Kozyra, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej, obwołanej w zeszłym roku w mediach parafią o najniższym wskaźniku uczestnictwa w kolędzie (wg sprawozdania parafialnego wynosiła ok. 20 proc.).

– Malejąca liczba osób przyjmujących księdza po kolędzie wpisuje się w ogólną tendencję zmniejszającego się uczestnictwa w praktykach religijnych w Polsce – uważa etyk, ks. prof. Andrzej Szostek. – Dane statystyczne pokazują, że frekwencja na mszy św. także maleje.

Czy to oznacza schyłek tradycji kolędowania w Polsce?

– Sądzę, że mimo wszystko szybko to nie nastąpi – mówi ks. Szostek. – Przyzwyczajenie do pewnych tradycji jest u wielu ludzi bardzo silne, zwłaszcza w małych miastach i na wsi. Poza tym takie mody falują.

Kolęda w znaczeniu wizyty duszpasterskiej wywodzi się z tradycji średniowiecznej, a jej genezę biblijną stanowi tekst opisujący rozesłanie uczniów. Z ewangelii pochodzą też słowa, które ksiądz wypowiada podczas wizyt u wiernych: „Pokój temu domowi”, na które zebrani odpowiadają: „I wszystkim jego mieszkańcom”. Najstarsze korzenie tradycji sięgają jednak czasów starożytnych: termin calendae (kalendy) oznaczał pierwszy dzień miesiąca. Przed reformą kalendarza rzymskiego w 45 r. przed Chrystusem kalendy styczniowe rozpoczynały nowy rok. Dzień ten oraz kolejne po nim następujące obchodzono bardzo uroczyście: odwiedzano się wzajemnie, obdarowywano prezentami i składano życzenia.

Formuła nie na te czasy

Zdaniem o. Pawła Gużyńskiego w oczekiwaniu, że wszystko wróci po pandemii do normy, było dużo naiwności. Duchowny nie kryje, że nigdy nie był entuzjastą tego zwyczaju. – Przebiegnijmy się po parafii, poświęćmy tu i tam, sprawdźmy zeszyty, weźmy kopertę i wróćmy… to we współczesnym świecie do niczego nie przystaje – mówi dominikanin. – Kiedyś zwyczaj kolędowania pełnił pod względem mentalnym, kulturowym i religijnym zupełnie inną rolę i miał swój sens. I żeby mógł się zachować we współczesnym świecie, musiałby przejść proces głębokiej reformy.