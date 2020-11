Sezon na podkast

W TYM ROKU potwierdzono wagę podkastów, do nagród dziennikarskich Pulitzera dodając kategorię dziennikarstwa audio. Pierwszą zdobyła audycja This American Life. Spośród kilkuset odcinków szczególnie polecamy dwie reporterskie serie opowiadające o rażących różnicach w jakości edukacji szkolnej dzieci z zamożnych rodzin i dzieci z rodzin robotniczych; tytuły serii: Three Miles i Nice White Parents.

ZNAKOMITYM PODKASTEM REPORTERSKIM skupionym na sprawach międzynarodowych jest Rough Translation radia NPR. Jego siłą jest oryginalna tematyka, reportaże nagrywane w wielu krajach, od Chin przez Ukrainę po Brazylię.

Ciekawy jest także cykl podkastów Oh No, Ross and Carrie! poświęcony scjentologii, którego prowadzący badają parareligijne zjawiska społeczne. W wieloodcinkowym cyklu o Centrum Technologii Religijnej, którego znakiem towarowym jest „scjentologia”, bohaterowie przechodzą przez kolejne etapy scjentologicznego wtajemniczenia, opisując instytucję z wielkim poczuciem humoru, ale, co najważniejsze, zachowując szacunek, a nawet sympatię dla jej wolontariuszy.

BBC WORLD NEWS ­PODCAST to profesjonalna produkcja omawiająca najważniejsze wydarzenia światowe. Bodaj najciekawszą polską produkcją dotyczącą spraw międzynarodowych jest podkast Dariusza Rosiaka Raport o stanie świata, w którym możemy wysłuchać pogłębionych analiz o tle światowych rewolucji, zwrotów politycznych czy zmian społecznych. Podobną tematyką zajmuje się ­podkast Ośrodka ­Studiów Wschodnich.

MIŁOŚNICY KSIĄŻEK znajdą rozmowy z pisarkami i pisarzami w podkaście Georginy Gryboś . Literacka kavka. Konglomerat podcastowy zajmuje się z kolei prezentacją twórczości niesalonowej – horrorami, fantastyką naukową, tzw. dziwną fikcją (weird fiction), zarówno w formie książkowej, jak i filmowej.

POLECAMY TAKŻE PODKAST POWSZECHNY „TYGODNIKA” mający już ponad sto odcinków. Rozmawialiśmy z astronautką, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie o pochodzenie kotów oraz rolnictwa na polskich ziemiach. Powstało kilka cykli, m.in. Miesiąc w nauce – Łukasz Lamża o najnowszych zdobyczach nauki, Sztuka powszechnie nieznana – malarskie śledztwa Magdaleny Łanuszki, czy rozmowy Katarzyny Kubisiowskiej z cyklu Punkt zwrotny, w których usłyszeć można Katarzynę Nosowską, Jerzego Stuhra, Dorotę Masłowską, Marka Kondrata i innych. ©(P)