Podkast Powszechny na Patronite

Podkast Powszechny jest internetowym projektem najszybciej rosnącego tygodnika opinii w Polsce. Korzystamy z najwyższych standardów dziennikarskich wypracowanych przez „Tygodnik Powszechny”, by tworzyć program, który spełni wszelkie oczekiwania Słuchaczy i Słuchaczek. Wesprzyj nas w serwisie Patronite i ciesz się przywilejami zarezerwowanymi dla Patronek i Patronów Podkastu Powszechnego >>

Dlaczego Patronite?

Za Podkastem Powszechnym stoi doświadczenie blisko 80 lat pisma, jednak produkcją audio zajmujemy się od niedawna. Chcemy, by także pod względem technicznym Podkast utrzymywał wysoki poziom, dlatego postanowiliśmy założyć konto na Patronite. By móc utrzymać darmowy charakter Podkastu, a jednocześnie rozwijać go równolegle z rosnącą liczbą odbiorców.

Każda Państwa wpłata przyczyni się do rozwoju Podkastu Powszechnego i utrzymania jego darmowego charakteru.

Podkast Powszechny to miks tematów. Zajmujemy się tematami międzynarodowymi i krajowymi, społecznymi i kulturalnymi, naukowymi i kulinarnymi. Pośród już ponad stu odcinków Podkastu znajdą Państwo opowieść reportera Wojciecha Jagielskiego o Kaszmirze i Beludżystanie, wywiad z astronautką Nicole Stott, rozmowę z ks. Adamem Bonieckim o sensie postu. Paweł Bravo mówił o przesadnym spożyciu mięsa przez Polaków, Zuzanna Radzik nagłośniła sprawę biskupa, który podczas kazania cytował antysemicką fałszywkę, a Marek Rabij w obozie dla uchodźców w Bangladeszu zbierał świadectwa prześladowań Rohingów. Mówiliśmy też o przemocy domowej, niepłodności, futbolu kobiet, ukrywaniu pedofilii w Kościele, Noblu dla Olgi Tokarczuk, książkach, które warto czytać dzieciom, a nawet o tym, jak zmienić swój smartfon w detektor promieniowania kosmicznego. I sporo o zwierzętach oraz kosmosie!

Michał Kuźmiński i Katarzyna Kubisiowska w studiu Podkastu Powszechnego. Fot. Grażyna Makara

W Podkaście Powszechnym rozmawiamy także z gwiazdami (ale nie z celebrytami).

Poza zwykłymi odcinkami, w Podkaście Powszechnym znajdą Państwo także autorskie cykle:

„Własny pokój" oraz „Punkt zwrotny" i „Rozmowy o byciu razem" – wywiady Katarzyny Kubisiowskiej

„Miesiąc w nauce" Łukasza Lamży – przegląd wydarzeń naukowych

„#DOM" Krzysztofa Story – w rozmowach z podróżnikami o tym, że tytułowego pojęcia nie da się zamknąć w czterech ścianach

„Sztuka powszechnie nieznana" Magdaleny Łanuszki – odkrywamy na nowo średniowieczne dzieła

„Opowieści z Izraela" Karoliny Przewrockiej-Aderet – korespondencje z Bliskiego Wschodu

Karoliny Przewrockiej-Aderet – korespondencje z Bliskiego Wschodu Conrad na fali – o książkach i literaturze, wokół Festiwalu Conrada, największego festiwalu literackiego w Polsce, współorganizowanego przez Fundację Tygodnika Powszechnego

