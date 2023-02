Rzecznik TSUE wydał opinię. To świetna wiadomość dla frankowiczów

Anthony Michael Collins, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE orzekł dziś, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału może się należeć wyłącznie konsumentowi. Przepisy unijne nie pozwalają na taką gratyfikację silniejszej stronie transakcji kredytowej, jaką jest zawsze bank.

Opinia rzecznika Trybunału nie ma mocy prawa, ale zwykle wskazuje kierunek, w jakim idzie później orzeczenie TSUE. Sprawę o prawo do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, jaką do Luksemburga odesłał jeden z polskich sądów, można więc uznać de facto za zamkniętą. To fatalna wiadomość dla banków i świetna dla kredytobiorców.

