„Rolą duchownych jest patrzeć władzy na ręce”. Portret abp. Swiatosława Szewczuka

W swoich mediach społeczno­ściowych arcybiskup nagrywa codzienną „modlitwę o pokój”. Czy dzień jest w miarę spokojny, czy na ukraińskie miasta spadają bomby, nawołuje wyznawców różnych konfesji, by „zwrócili się ku Bogu”. Wojny nie interpretuje w kategoriach politycznych, lecz eschatologicznych. W jego opinii to walka dobra ze złem. Ukraina, kraj o wiele mniejszy i biedniejszy od Rosji, o znacznie niższym potencjale militarnym (i w przeciwieństwie do Moskwy ceniący życie swoich żołnierzy oraz obywateli), może ją wygrać jedynie „ufając opatrzności”.

Moralna pustka

Swiatosław Szewczuk często powraca w wywiadach do dziedzictwa Związku Radzieckiego. Urodził się w 1970 r., jego młodość przypadła na czas gnicia i rozpadu radzieckiego imperium. Jako dorastający chłopak obserwował powolny upadek sowchozów i kołchozów, z podziemnej prasy dowiadywał się o samolotach, które...