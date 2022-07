Przyznano "matematyczne Noble". Oto wybrańcy królowej nauk

Raz na cztery lata królowa nauk ma swoje święto. Celebruje się je podczas Międzynarodowego Kongresu Matematyków – największego cyklicznego wydarzenia w matematycznym światku. W tym roku miał się on odbyć w Petersburgu, ale rosyjska inwazja na Ukrainę zmusiła Międzynarodową Unię Matematyczną do zmiany planów. Kongres przeniesiono do sieci, ale nie w całości. Najważniejszy punkt programu – uroczystą ceremonię wręczenia Medali Fieldsa – zorganizowano ostatecznie po drugiej stronie Zatoki Fińskiej, w Helsinkach.

Medal Fieldsa, ufundowany równo 90 lat temu przez kanadyjskiego uczonego Johna Charlesa Fieldsa, to najbardziej prestiżowe wyróżnienie, jakie może spotkać matematyka. Choć porównuje się je do Nagrody Nobla, to jest między nimi więcej różnic niż podobieństw. Medal przyznawany jest bowiem co cztery lata (a nie co roku) w jednej tylko kategorii (a nie w pięciu). Otrzymują go...