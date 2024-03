Równanie ostateczne, czyli jak nauka inspiruje myślenie religijne

ŁK: Brzmi to wyczerpująco.

Ale jest frajda, choć umiarkowana. Jeśli mam jakiś bieżący artykuł matematyczny do przygotowania, to już nie robię zadań rachunkowych, tylko zabieram się za to, co potrzeba do tej publikacji. To daje większą frajdę, bo wtedy w matematyce więcej się dzieje.

TM: W swoich książkach wspomina Ksiądz Profesor czasem Boecjusza, który siedział w więzieniu i pisał traktaty o pocieszeniu, jakie daje mu filozofia. Matematyka też może dawać takie pocieszenie, zwłaszcza kiedy w świecie tyle smutnego się dzieje?

Nigdy mi to skojarzenie do głowy nie przyszło. Może dlatego, że nie siedzę w więzieniu. Mnie matematyka raczej daje przyjemność. To prawda, że dość masochistyczną, bo ona też wyczerpuje. Ale z drugiej strony świat matematyki jest piękny.

Nawet jak się pracuje nad zwyczajnym zagadnieniem z kinematyki, to już samo wynikanie bardzo cieszy – że ono nie jest dowolne. Rozwiązanie jest właśnie takie, jakie być powinno. To daje pewien oddech po tym świecie zagmatwanym, czasem głupim, czasem męczącym.

Matematyka ma w sobie coś z przejrzystości kryształu. Przy czym kryształ jest czymś pięknym dla oka, a w niej te wszystkie szlify i rzeźbienia mają postać wynikań. W krysztale można śledzić, jak różne romby czy trójkąty zachodzą na siebie i załamują światło. Ze strukturą matematyki jest podobnie. Co więcej, matematyka to kryształ, który żyje. Jej struktury są dynamiczne, wchodzą ze sobą w kontakt. Jest w niej zatem także coś ze sztuki.

TM: A czy nie jest przytłaczająca? Matematyka ma tak wiele działów, a w niej tyle różnych obiektów, które ciągle odkrywamy – i pewnie nigdy nie poznamy wszystkich.

Takie uczucie często mi towarzyszyło. To uczucie nieskończoności. Ono jest przytłaczające i uczy pokory. Czasem, gdy o tym myślałem, to musiałem sobie zakazać dalszego myślenia, bo już za bardzo przytłaczało.

TM: Można się poczuć jak nad przepaścią – człowiek patrzy w te wszystkie abstrakcyjne przestrzenie, a one patrzą w niego.

I trzeba uważać, bo można wpaść w zapętlenie. Matematyka jest niebezpieczna. Pewnie dlatego wśród matematyków jest sporo dziwaków. Za bardzo żyją światem matematycznym i nie widzą tego świata naokoło.

ŁK: Ksiądz Profesor przeżył kiedyś takie doświadczenie: zapomniał o świecie, pochłonięty przez problem matematyczny czy fizyczny?

Nie potrafię odpowiedzieć uczciwie, bo nie pamiętam. Być może przeżyłem, ale mam, jak każdy, wbudowane mechanizmy obronne. Najważniejszym jest zmęczenie. Jak ono przychodzi, to trzeba zrobić przerwę. Dochodzą też obowiązki – u mnie kapłańskie i rodzinne. A rodzinę miałem przecież dużą. Teraz już mieszkam sam, ale wcześniej żyli tu także rodzice, Tola – moja przyrodnia siostra, która była niepełnosprawna, a z Krakowa często przyjeżdżała druga siostra, Baśka, ze swoimi dziećmi.

ŁK: A jaką książkę czytałby Ksiądz Profesor rano, przed zajęciem się matematyką?

„Mity, modele, paradygmaty” Iana Barboura. Poprzedni raz czytałem ją 30 lat temu, ale mam powód, by do niej wrócić. Po napisaniu ostatniej książki – tej o Koperniku, sprowokowanej rocznicą – chyba pierwszy raz w życiu nie miałem w planie następnej. Zabrakło mi pomysłów, a może mi się nawet już nie chciało. Ale jednak mnie to gnębiło, że nie mam pomysłu. Długo z tym chodziłem i parę dni temu mnie olśniło.