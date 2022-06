Przeciwciałem w raka

U 12 pacjentów z rakiem gruczołowym jelita grubego, który nie dał przerzutów do odległych narządów, zastosowano jedną z przełomowych terapii immunologicznych – przeciwciało dostarlimab. Wyniki opublikowane w medycznym piśmie „NEJM” w ubiegłym tygodniu napawają optymizmem. U wszystkich zaobserwowano całkowitą remisję – brak cech nowotworu w badaniach obrazowych, endoskopowych i biopsji po minimum sześciu miesiącach obserwacji. Do czasu ogłoszenia wyników u żadnego z pacjentów nie zastosowano chemio- i radioterapii ani operacji chirurgicznej.

Zobacz także: PODRÓŻ W GŁĄB SIEBIE: JAK ZBADAĆ LUDZKIE CIAŁO? Można otworzyć jego jamy i zajrzeć do wnętrza. Można je też prześwietlić, nie naruszając struktur. I można skorzystać z kilku naturalnych otworów, by się trochę rozejrzeć >>>>

Dostarlimab to przeciwciało hamujące działanie receptora PD-1, obecnego na komórkach odpornościowych – limfocytach. Receptor ten, gdy połączy się z białkiem PD-1L, produkowanym przez komórki nowotworowe, nie pozwala limfocytom ich zniszczyć. To odkrycie zostało nagrodzone Noblem w 2018 r. i pozwoliło na stworzenie dostarlimabu, który angażuje własny układ immunologiczny pacjenta do walki z rakiem. Immunoterapia jest prężnie rozwijającą się gałęzią medycyny, która może sprawić, że nowotwór będzie chorobą znacznie częściej uleczalną, a w najgorszym razie przewlekłą. ©