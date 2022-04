Podróż w głąb siebie: jak zbadać ludzkie ciało?

Biorąc pod uwagę niebezpieczeństwa czyhające w naturze, człowiek zapewne dość szybko dowiedział się, że skórzasto-mięśniowy worek zawiera w środku czerwone i miękkie organy. Z większym zainteresowaniem przyjrzano się ciału w starożytnym Egipcie. Narzucającym się powodem jest rytualne chowanie zwłok. Mumifikacja wymagała wycięcia narządów wewnętrznych z jam ciała, w pierwszej kolejności mózgu, który początkowo upłynniano, by później wydobyć go przez nos. Nie służyło to jednak zrozumieniu anatomii człowieka.

Wiwisekcje w Aleksandrii

Za jeden z pierwszych podręczników medycznych uznaje się tzw. papirus Edwina Smitha, pochodzący sprzed 5 tys. lat. Tekst w formie nie różni się wiele od współczesnych medycznych publikacji – jest to zbiór 48 przypadków klinicznych z zakresu medycyny urazów. Obok metod leczenia pojawiają się również opisy anatomiczne mózgu i rdzenia kręgowego...