Proste i ożywcze. Co nowego na VoD

Sukces filmu „Lunana. Szkoła na końcu świata”, nominowanego przed rokiem do Oscara, dowodzi prężności i świeżości kina, jakie powstaje w wyizolowanym himalajskim królestwie. Nakręcił go Pawo Choyning Dorji, niespełna czterdziestoletni Bhutańczyk urodzony w Indiach, mający za sobą studia dyplomatyczne w USA i buddyjskie w Dharamsali, a do tego wzięty fotografik. Wszystkie te uniwersytety odcisnęły piętno na jego twórczości filmowej, rozpoczętej skromną opowieścią o wiejskim nauczycielu, która zdążyła już podbić świat.

Czy znajdziemy w tej podróży egzystencjalną ucieczkę, czy po prostu egzotyczną wycieczkę, zależy pewnie od nastawienia lub od indywidualnej potrzeby. Gdy świat wokół gwałtownie przyspiesza albo staje na głowie, jeszcze tęskniej patrzymy w stronę ośnieżonych szczytów, zielonych przełęczy i prostego życia w otoczeniu kudłatych jaków. Właśnie to zwierzę,...