Polski belfer wśród najlepszych na świecie

Fundacja Varkey ogłosiła nazwiska 50 osób z całego świata, które dostały nominacje do tej najważniejszej nauczycielskiej nagrody na świecie. Spośród kilkunastu tysięcy zgłoszeń ze 140 państw świata jury wybrało między innymi Przemka Staronia, nauczyciela z Trójmiasta.

Staroń uczy filozofii, etyki, historii sztuki i wiedzy kulturze w II LO w Sopocie, jest też wykładowcą Uniwersytetu SWPS. W 2014 roku zainicjował Zakon Feniksa, międzypokoleniowy fakultet filozoficzny. Od kilku lat z sukcesami przygotowuje finalistów i laureatów Olimpiady Filozoficznej (dotychczas ponad 40). W 2018 roku otrzymał tytuł Nauczyciela Roku. Jest również bardzo zaangażowany w działania na rzecz społeczności LGBT+, za co został uhonorowany NatWest LGBT+ Diamond Award. W tym roku został doradcą Szymona Hołowni ds. edukacji.

Jak podkreśla, celem edukacji jest przygotowanie młodych ludzi do odnalezienia się w realiach współczesnego świata oraz bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi współtwórcami rzeczywistości. Znany jest z krytyki obecnego systemu edukacji: podkreśla, że nie uczy on tego, co najważniejsze, czyli budowania relacji i „radzenia sobie z emocjami, interpretacji rzeczywistości, priorytetyzacji celów i działań, kreatywnego rozwiązywania problemów i szukania rozwiązań w pozornych niemożliwościach, krytycznego myślenia i rozróżniania faktów od opinii, szacunku dla nauki, rozumienia mechanizmów, przyczyn i skutków zamiast wkuwania suchych danych”.

W związku z epidemią koronawirusa w ostatnich dniach intensywnie apelował o zamknięcie szkół, a gdy udało się to wywalczyć, zaczął aktywnie wspierać rodziców, uczniów i nauczycieli w odnalezieniu się w tych realiach, pomagając w adaptacji do zdalnego uczenia się. Rozpoczął codzienny cykl EduKwarantanna. Staroń krytykuje również działania ministerstwa, wskazując na nieprzygotowanie polskich szkół do takiego trybu uczenia: „z tego, co MEN nieustannie twierdzi, jesteśmy świetnie finansowaną grupą zawodową, ale niestety dziwnym trafem średnio nas stać na sprzęt umożliwiający realną edukację w chmurze” - mówił w wypowiedzi dla portalu gazeta.pl, odnosząc się do pogardy, z jaką nauczycieli traktował rząd podczas zeszłorocznego strajku.

Staroń jest znany z zamiłowania do wykorzystywania w edukacji popkultury, a szczególnie postaci Harry’ego Pottera i cyklu książek J.K. Rowling („Zakon Feniksa” to odwołanie do tego cyklu). Komentując epidemię koronawirusa, napisał: „Jeśli moja intuicja jest słuszna i życie w ostatnich latach jest odzwierciedleniem Harry'ego Pottera, to w końcu złapałem analogię. Walka z koronawirusem jest niczym innym jak próbą zniszczenia Diademu Roweny. A to oznacza, że jesteśmy bliżej pokonania Voldemorta niż kiedykolwiek. A to oznacza, że Wy wszyscy, których system nie doceniał i wręcz miał gdzieś, jesteście Neville'ami. Miejcie w pogotowiu Miecz Godryka”.

Wykorzystując swoje kanały, docierania do wielu osób, zwłaszcza młodych, Staroń zaczął przyznawać również Certyfikaty Rispektu za „niebycie dupkiem oraz empatię okazaną innym poprzez niełażenie niepotrzebnie po galeriach i imprezach”. Wzór certyfikatu jest dostępny na jego profilu na Facebooku. Jest on podpisany przez "Ministra Magii" oraz "Dziadków & co".

Global Teacher Prize jest przyznawana od pięciu lat. Jej laureatami są nauczyciele z różnych stron świata, m.in. Hanan Al Hroub, Palestynka urodzona w obozie dla uchodźców pod Betlejem. Przyznanie nagrody w 2016 roku dla Al Hroub zostało ogłoszone przez papieża Franciszka. W zeszłym roku nagrodę otrzymał nauczyciel fizyki i matematyki, franciszkanin Peter Tabichi z Kenii.

Tegoroczny zwycięzca zostanie ogłoszony na żywo na scenie podczas uroczystej ceremonii, która odbędzie się w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie wieczorem w poniedziałek 12 października 2020 roku. Otrzyma on milion dolarów.