Kraków wart jest meczetu. Ale czy jest szansa, by powstał?

Sytuacja pogorszyła się szczególnie po 2015 r., po kampanii wyborczej wycelowanej w muzułmanów i uchodźców. – Po jakimś zamachu na ścianach klatki, gdzie znajduje się wejście do meczetu, ktoś umieścił, wręcz wydrapał napisy: „Fuck ISIS”. Nie byłam pewna, czy je usuwać, bo ostatecznie wszyscy muzułmanie by się pod tym podpisali – mówi Dziedzic.

To właśnie wtedy na ulicach Krakowa pojawiły się liczne antyislamskie graffiti i treści. Najgłośniejszy był mural na ul. Głowackiego z przekreślonym meczetem i napisem „Każdy Arab niech pamięta, dla nas Polska to rzecz święta”. Władze klubu piłkarskiego, do którego należał mur z napisem, twierdziły, że nie usuną go, bo ta treść im „nie przeszkadza”. Mural zniknął dopiero po kilku latach, podczas remontu.

Zdaniem Dziedzic hejt okazał się jednak przeciwskuteczny. – Po różnych atakach na islam coraz częściej przychodziły do nas osoby, głównie kobiety, które interesowały się nami i naszą religią. Ostatecznie część z nich konwertowała na islam – twierdzi. – Kraków jest otwarty. Polska jest otwarta. Takie miejsce, centrum dla muzułmanów, powinno być dumą naszego miasta. Przecież żyjemy tu obok siebie, pracujemy, świętujemy. Marzę o tym, by w jakimś pięknym centrum muzułmańskim promowane były różne kultury, by organizować tam raz w miesiącu np. dzień islamu po polsku, po marokańsku, po pakistańsku – dodaje.

Wyjście z katakumb

Pytam, czy meczet na Sobieskiego może być takim miejscem. – Nie. Źle się czułam na Sobieskiego. Myślałam często, że w takich lokalach odbywało się w czasie wojny tajne nauczanie. Że to pokazuje, jakiej kategorii mieszkańcami – jako muzułmanie – jesteśmy. Tu nawet nie chodzi o to, że mamy piwnicę, bo przecież w Krakowie sporo fajnych rzeczy dzieje się w piwnicach. Ale to lokal bez centralnego ogrzewania, zimny i zawilgocony, z często pojawiającą się pleśnią. To nie miejsce na spotkania, choć robiliśmy, co mogliśmy – mówi Dziedzic.

Przed pandemią władze Ligi Muzułmańskiej w RP zaczęły dostrzegać problem z „katakumbami” przy Sobieskiego – miejsce nie było przyjazne dla rodzin, a ludzie już od dawna po prostu się tam nie mieścili. Zakupiono zrujnowany dom z małą działką w okolicy Ikei. Remont trwał od 2018 r., planowane było otwarcie od 2020 r., ale ze względu na pandemię plan się nie powiódł.

Centrum Muzułmańskie przy ul. Groszkowej zostało w pełni otwarte dopiero jesienią 2022 r., od kiedy wspólnota gromadzi się tam na modlitwę. – Prowadzimy też lekcje religii i języka arabskiego dla dzieci. Mamy dwie grupy: polskojęzyczną i anglojęzyczną – mówi imam Adam Wajeeh Abdel Fattah. – Najwięcej dzieje się w niedzielę, oprócz lekcji ruszyliśmy ze spotkaniami dla kobiet, poruszamy różne tematy, głównie związane z religią, ale dużo rozmawiamy też o dialogu międzyreligijnym czy integracji w Polsce. Jest również czas na spotkania prywatne i luźniejsze rozmowy. Bardzo zależy nam, by korzystając z tej przestrzeni, ludzie mogli się lepiej poznać.

Imam podkreśla, że meczet nie ma służyć wyłącznie modlitwie, ale być przestrzenią spotkania i dialogu. – Chciałbym, żeby pracowały tam osoby nie tylko wyznające islam, ale też takie, które są zainteresowane szeroko pojętą kulturą muzułmańską czy arabską – mówi.

Centrum Muzułmańskie nie pełni jedynie roli domu modlitwy, ale służy społeczności. – Trzeba wiedzieć, że sporo osób nie wyjechało ze swoich państw, bo miało takie życzenie. Uciekli, bo była tam wojna lub bieda. Gdyby mogli, wróciliby. I dlatego czuję misję, by pokazać im, jak mogą żyć w pełni i szczęśliwie tutaj, w Polsce. Po to jest nasze centrum – dodaje Abdel Fattah.

W przeciwieństwie do meczetu na Sobieskiego, modlitwy na Groszkowej odbywają się codziennie pięć razy. W piątki pojawia się tam ok. setki osób, podobnie podczas ramadanu i postnych modlitw nocnych, tarałih. Meczet jest wówczas otwarty 24 godziny na dobę. – Duże święta odbywają się w salach sportowych, które komercyjnie wynajmujemy. Na nasze wydarzenia przychodzi wówczas co najmniej kilkaset osób, zwykle ponad tysiąc – mówi imam.

Potrzeba nowego miejsca

Teraz władze miasta mają zamknąć meczet na ul. Sobieskiego – ze względu na liczbę osób uczęszczających na modlitwy, piątkowe popołudnia zaczęły być uciążliwe dla lokalnych mieszkańców. Nie otrzymałem informacji od ZBK, czy planowane jest przeniesienie centrum do innego lokalu lub czy miasto planuje jakieś wsparcie.

Dla kilku tysięcy osób – nowych mieszkanek i mieszkańców Krakowa – którzy wyznają islam lub pochodzą z muzułmańskich kręgów kulturowych, utworzenie meczetu czy centrum kultury byłoby z pewnością odpowiedzią na ważną potrzebę.

– Chciałbym, żeby w Krakowie powstało porządne centrum muzułmańskie – nie w przebudowanym domu czy w piwnicy. Gdzie byłaby duża sala konferencyjna, przestrzeń spotkania dla wszystkich, np. kawiarnia, biblioteka, z dobrym dojazdem. Myślę, że potrzebne byłoby również miejsce schronienia dla muzułmanów i muzułmanek, którzy zostali pokrzywdzeni – pokój, w którym mogą bezpiecznie podzielić się problemami i otrzymać wsparcie. Na Groszkowej na ten moment nie mamy takich możliwości – tłumaczy imam.

Anetta Aisha Dziedzic: – Kraków wart jest pięknego, tradycyjnego meczetu. Pasującego przecież do architektonicznego kontekstu naszego wielokulturowego miasta. Marzy mi się, jako krakowiance, nawet nie muzułmance, taka przestrzeń. To byłaby nasza chluba.