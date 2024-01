Huti używają islamu, by kontrolować niewykształconych ludzi, piorą im mózgi – twierdzą zajdyci mieszkający w Polsce

„Bardzo dziwne jest to twoje pytanie”. „Nikt ci nie odpowie”. „Po co w ogóle o to pytasz? Chcesz nas podzielić?” – ciąg podobnych wiadomości i komentarzy na moje, zdawałoby się, niewinne pytanie zadane na grupie Arabów w Polsce, nie miał końca.

„Nie bójcie się, Karol nie jest szpiegiem, zna sprawy arabskie” – podsumowała znajoma Algierka, dzięki której zacząłem otrzymywać odpowiedzi na pytanie: czy ktoś ze społeczności arabskiej ma znajomych zajdytów?

Jest wiele rzeczy, które łączą nas z kulturą arabską, a specyficznie: z Jemenem. Jedną z ważnych cech wspólnych jest fakt, że nie ma neutralnych rozmów o polityce i religii. I że dopytywanie o religijność zwykle odpływa w stronę tematów politycznych.

Zapomniałem o tym, szukając osoby wyznającej zajdycką wersję islamu. Krótki, niewinny wpis osoby przedstawiającej się jako dziennikarz wywołał niemałą burzę. W końcu czy pytanie o niewielką jemeńską społeczność religijną, o której jednak ostatnio dość głośno, może być niewinne?

Powiem, co chcesz wiedzieć

Rozmowa o zajdyzmie jest szczególnie trudna. Uprzedzenia i lęk przed tematem religii nakładają się na fakt, że jest to jedna z najmniej poznanych grup muzułmańskich (również wśród innych muzułmanów). Do tego dochodzi brak źródeł na temat klasycznej teologii zajdyckiej. Jeśli już są, to „herezjograficzne, ale nie zawsze są wiarygodne i trzeba je weryfikować z kronikami” – jak wyjaśniła arabistka prof. Katarzyna Pachniak.

– Mało o nas wiecie i chyba wolimy, żeby tak pozostało – mówi Hussein, który mieszkał w Polsce przez cztery lata w okresie studiów. – Możesz dać mi takie imię, jakie chcesz – mówi Fatima (imię zmienione), zajdytka z Wrocławia. – Nie mogę sobie pozwolić na to, by ktoś mnie rozpoznał. Ale poza tym powiem ci to, co chcesz.

Podstawowym problemem jest już wyodrębnienie zajdytów i rozumienie podziału, w wyniku którego powstała ta grupa. Omar, jemeński sunnita żyjący na co dzień w Omanie, twierdzi, że różnice są, ale naprawdę nieznaczne. Sara, sunnitka wychowana w północnym Jemenie, wspomina: – W dzieciństwie nierzadko chodziłyśmy z koleżankami do tego samego meczetu, odwiedzałyśmy się w domach, nie widziałam żadnych różnic w naszej religii.

Źródeł co do tego, jak wygląda sytuacja obecnie, nie ma niestety zbyt wiele, a to, co jest, przesiane jest przez dość szczelne sito propagandy z kilku różnych stron.

– Zróżnicowanie pod względem religijnym i etnicznym w Jemenie jest ogromne, większe niż rozbicie dzielnicowe w średniowiecznej Polsce. Na podziały religijne nachodzą etniczne, polityczne, które wpływają na siebie wzajemnie oraz dodają paliwa do konfliktu – tłumaczy Radosław Sterna, szef misji Caritas Polska w Adenie (południowy Jemen). – Proszę spojrzeć na mapy przedstawiające podziały plemienne na Półwyspie Arabskim. To naprawdę zlepek różnych, nachodzących na siebie tożsamości – mówi Sterna.

Oprócz tego powodem kolejnych podziałów jest fakt, że przez niemal jedną trzecią XX wieku Jemen Południowy był pod dużym wpływem bloku socjalistycznego, a Jemen Północny – kontrolowany przez Hutich – stawał się coraz bardziej konserwatywny. – W Jemenie Południowym osoby po pięćdziesiątce często mówią po rosyjsku, studiowały w ZSRR i, jak się wydaje, są bardziej otwarte na różnorodność niż młodsze pokolenie – mówi szef misji Caritas.

Krewny Proroka

Zajdyci odłączyli się od sunnitów u początków islamu, po śmierci kalifa Alego, zięcia proroka Mahometa. – Kwestia przywództwa jest głównym powodem podziału muzułmanów – tłumaczy dr Marcin Gajec z Katedry Arabistyki UJ. – Szyici, w tym zajdyci, nie zgadzają się z sunnitami na to, kto ma być kalifem. Sunnici oddali władzę dynastii Ummajadów, a szyici uznali, że kalifem powinien być krewny Proroka.

– Rzeczywiście, nie ma między nami dużo różnic – mówi sunnitka Sara, która przygotowała się specjalnie do tej rozmowy i zaangażowała duże grono jemeńskich znajomych, choć dziś pracuje jako menedżerka małego przedsiębiorstwa. – Formalnie muszą dodawać jedno zdanie o wykonywaniu dobrej pracy na koniec azanu [wezwania do modlitwy] – tłumaczy. – Poza tym zajdyci inaczej składają ręce podczas recytacji sury Al-Fatiha, czego nie robią sunnici. Naprawdę nie widzę więcej różnic.

Jej zdaniem, podobnie jak jej znajomej – Fatimy – zajdyci są o wiele mniej „ekstremistyczni” niż większość szyitów. – Zajdyci nigdy nie powiedzieliby źle o towarzyszach Proroka, których szanują sunnici – mówi Sara. – Ale wiem, że szyici z Iranu nie lubią towarzyszy Proroka, specjalnie ich obrażają. Ich kazania zwykle podżegają do nienawiści. My modlimy się razem z zajdytami, żyjemy obok siebie – dodaje.