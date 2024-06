Po raz pierwszy Kościół katolicki we Włoszech dostanie z odpisów podatkowych mniej niż miliard dolarów

Chociaż po katolikach islam jest obecnie drugą co do wielkości religią we Włoszech, jego wyznawcy nie korzystają z systemu otto per mille. Wiąże się to w dużej mierze z wewnętrznymi trudnościami wyłonienia jednej organizacji, która reprezentowałaby wszystkich wyznawców. W przeliczeniu na jednego członka wspólnoty w tym roku największe wpływy z odpisu podatkowego otrzymał Kościół waldensów. Aż trzy procent zdeklarowanych podatników (czyli ok. 400 tys. osób) wybrało tę wspólnotę, mimo że do Kościoła waldensów należy jedynie 24 tys. osób. Prawdopodobnie sukces ten wiąże się z cieszącą się dużym powodzeniem telewizyjną akcją promocyjną wychwalającą dzieła charytatywne prowadzone przez waldensów.

Zgromadzeni na niedawnym zebraniu włoscy biskupi katoliccy ogłosili, że z otrzymanego wsparcia 275 mln euro przeznaczonych zostanie na cele charytatywne. Część pieniędzy pójdzie na utrzymanie miejsc kultu i na wsparcie katechezy. Największa jednak suma – 389 mln euro – uzupełni pensje 40 tys. włoskich księży kwotą ok. 800 euro miesięcznie.