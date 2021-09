Podczas meczu otwarcia na stadionie Cracovii zebrało się ponad 6 tys. kibiców. Bez względu na wynik każda z drużyn, która wzięła udział w tej imprezie, już na początku stała się zwycięska. Wygrywanie z własnymi ograniczeniami jest przecież istotą amp futbolu. Jednak każdy turniej rządzi się jasnymi prawami, a na podium stają najlepsi z najlepszych – wśród nich Polacy.

Euro początkowo zaplanowane na wrzesień 2020 roku ze względu na pandemię odbyło się rok później. Dzięki temu polscy kibice mogli być świadkami dwóch jubileuszy – na Euro 2021 swój setny mecz w kadrze zagrali Przemysław Świercz oraz Bartosz Łastowski. A przecież pierwsze zgrupowanie Amp Futbolu w Polsce odbyło się nie tak dawno, bo w październiku 2011 roku.

„Nie mieliśmy strojów, a piłkę przywiózł nam kolega” – tak wspomina początki kapitan reprezentacji Przemysław Świercz. Od tego czasu zmieniło się wiele. Drużyna zyskała profesjonalne zaplecze – choć większość zawodników nadal pracuje w innych zawodach. Również liczba kibiców, którzy zebrali się na stadionie przy krakowskich Błoniach, świadczy o pozycji reprezentacji oraz odbiorze tej dyscypliny w społecznej świadomości. W pierwszych latach amp futbolu w Polsce utworzył się nieformalny fanklub reprezentacji. „Idąc na mecz, każdy każdego rozpoznawał” – wspomina jeden ze stałych kibiców. Teraz jest szansa, że zainteresowanie amp futbolem zostanie z nami na stałe.

Jaką siłę trzeba mieć w sobie, by mimo przeciwności losu podnieść się i udowodnić sobie, że można? W każdej z drużyn, także polskiej, historie zawodników są przejmujące. Nasz bramkarz, Łukasz Miśkiewicz, stracił rękę podczas pracy w kopalni. Kamil Grygiel był bardzo dobrze zapowiadającym się juniorem Górnika Polkowice. Rozwijająca się kariera piłkarska została przerwana, gdy Grygiel stracił nogę, wypadając z pociągu, którym jechał na testy do Zagłębia Lubin. Teraz jest w reprezentacji Amp Futbolu i nie sposób wyobrazić sobie kadrę bez niego. W drużynie są też ci, którzy urodzili się z niedorozwojem kończyn – Krystian Kapłon czy Bartosz „Messi” Łastowski. Bartosz aktualnie gra w Legii Warszawa, ale marzy o stworzeniu kadry w barwach Pogonii ze swego rodzinnego Szczecina.

Obserwując drużynę od lat, widzę, w jaki sposób współpracuje ze sobą sztab. Od samego początku trenerem reprezentacji jest Marek Dragosz, którego na pierwszy trening zaprosił Mateusz Widłak, prezes Amp Futbol Polska. Dragosz stworzył ekipę szkoleniową, która nie pierwszy raz doprowadziła naszą reprezentację do medalu. A nie była to tym razem łatwa droga. Na ostatniej prostej przed Euro kontuzji uległo dwóch zawodników z podstawowego składu. Dzięki determinacji fizjoterapeutki Zofii Kasińskiej (jedynej kobiety w drużynie) zawodnicy spełnili swoje marzenie i wyszli na murawę podczas meczu inauguracyjnego z Ukrainą. To właśnie Zofii Kamil Grygiel, który pod jej opieką wracał do formy, zadedykował pierwszą bramkę w turnieju.

Wzajemne wsparcie, którym otaczają się drużyny, to najpiękniejsza strona amp futbolu. Tutaj zasada fair play znaczy więcej niż w innych dyscyplinach. Reprezentacja Polski przegrała 1:2 półfinałowe starcie z Hiszpanią. Gdy po ostatnim gwizdku Krystian Kapłon płakał na murawie, Hiszpanie podeszli do niego ze wsparciem, jeszcze zanim zaczęli świętować własny awans do finału. Na sam koniec utworzyli szpaler dla Polaków schodzących z boiska do szatni. Dla polskich kibiców to jeden z najpiękniejszych obrazów z tego turnieju i nadzieja, że miłość do Amp Futbolu nie minie wraz z ostatnim gwizdkiem tych mistrzostw.