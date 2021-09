Ostatni gwizdek

Reprezentacja Polski obroniła brązowy medal na mistrzostwach Europy w amp futbolu. Po wielu okazjach, niewykorzystanym rzucie karnym i nerwach do ostatniej sekundy nasza drużyna pokonała Rosjan 1:0 w meczu o trzecie miejsce.

Droga do medalu nie była prosta. Przed Euro kontuzji uległo dwóch zawodników. Tylko dzięki fizjoterapeutce Zofii Kasińskiej (jedynej kobiecie w drużynie) byli gotowi na inauguracyjny mecz z Ukrainą. To właśnie jej Kamil Grygiel zadedykował pierwszą bramkę w turnieju.

Polska przegrała 1:2 półfinałowe starcie z Hiszpanią. Gdy po ostatnim gwizdku Krystian Kapłon płakał na murawie, Hiszpanie podeszli do niego, jeszcze zanim zaczęli świętować własny awans do finału. Później utworzyli szpaler dla Polaków schodzących do szatni. To jeden z tych obrazów, który zostanie w pamięci. Podobnie jak nadzieja, że zainteresowanie amp futbolem nie minie wraz z ostatnim gwizdkiem tych mistrzostw.©℗