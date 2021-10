Piątek trzynastego

Z Christophe’em Naudinem umówiłem się na spotkanie w bistrze koło ruchliwego i głośnego placu Denfert- -Rochereau, tuż obok paryskich katakumb.

Gdy siedzimy przy stoliku, on co jakiś czas spogląda w stronę drzwi. – Ten odruch pozostał mi po tamtej nocy. Znów chodzę na koncerty, ale zawsze szukam wzrokiem wyjścia. Nadmierna czujność to jeden z syndromów zespołu stresu pourazowego. Ale nie przeszkadza mi już w cieszeniu się muzyką – mówi 45-letni Christophe, na co dzień nauczyciel historii i geografii w podparyskim gimnazjum.

Zawsze lubił ciężkie brzmienie. Także dziś ma na sobie czarny T-shirt z heavymetalowym motywem. Nic dziwnego, że wieczorem 13 listopada 2015 r. poszedł na koncert hardrockowego zespołu Eagles of Death Metal w popularnym paryskim klubie Bataclan. Skąd mógł wiedzieć, że koncert jego idoli przerodzi się w piekło?

Atak islamskich terrorystów,...