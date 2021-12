Pecorino w piramidzie

Trzydzieści trzy mile liczy obwód ósmego rowu w ósmym kręgu piekła. Jak wiemy dzięki wędrówkom Dantego – ostatnio na nowo spolszczonym przez mistrza Jarosława Mikołajewskiego – krąg ten mieści bardziej szczegółowo niż inne opisaną kategorię grzeszników, jaką są wszelkiej maści oszuści. W ósmym z dziesięciu jego rowów cierpi zaś podgrupa, która, gdyby Dante dziś miał uaktualnić taksonomię, powinna dostać co najmniej trzy miejsca więcej – bo fałszywych doradców przybywa szybciej niż złodziei, siewców niezgody, świętokupców i pochlebców. Może tylko wróżbici (zwani dla niepoznaki analitykami sondaży i rynku) są w stanie im dorównać dynamiką ekspansji.

Od frontu, na unijnych salonach, toczą się głośne boje: a to o klimat i węgiel, a to o graniczne płoty i wędrówki ludów, innym zaś razem panowie debatują, jak tu się postawić Chinom tak, by nie stracić na handlu – poczytajcie w...