Papież o etycznym ukłuciu

Zaszczepienie się jest aktem miłości. ­Przyczynienie się do tego, by większość osób się zaszczepiło, [również] jest aktem miłości: do siebie samych, do rodziny i ­przyjaciół, do wszystkich narodów” – powiedział Franciszek w klipie wideo opublikowanym przez amerykańską organizację Ad Council w ramach kampanii pod hasłem „To ­zależy od ciebie”. Papieża wsparło sześciu hierarchów z Ameryki Południowej i Północnej.

„Dzięki Bogu i pracy wielu mamy dzisiaj szczepionki chroniące przed COVID-19. Dają one nadzieję na położenie kresu pandemii, ale tylko wtedy, gdy będą dostępne dla wszystkich i jeśli będziemy ze sobą współpracować” – podkreślił Franciszek. I dodał: „Zaszczepienie się jest prostym, ale głębokim sposobem krzewienia dobra wspólnego i opiekowaniem się sobą nawzajem, zwłaszcza najsłabszymi”.

To kolejne jednoznaczne i pozbawione niedomówień wsparcie Franciszka dla akcji szczepień. W styczniu, przed tym, jak sam dał się ukłuć, w wywiadzie dla telewizji włoskiej powiedział: „Uważam, że z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić. To wybór etyczny, bo stawką jest zdrowie, życie, także życie innych”.©℗

