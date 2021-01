Jakby wszystko od ciebie zależało

Bo papież Franciszek jest w sprawie szczepień jednoznaczny: „Nie wiem – powiada – dlaczego dziś ktoś mówi, że szczepionka przeciw koronawirusowi jest niebezpieczna. Jeśli lekarze przedstawiają ją jako coś dobrego, co nie stanowi specjalnego zagrożenia, to czemu jej nie przyjąć?”. W tym samym wywiadzie dla włoskiej telewizji TG5 dodał: „Wszyscy powinni się zaszczepić. To konieczny wybór etyczny, to nie jest kwestia wątpliwości, rozważań argumentów przeciw. W grę wchodzi także zdrowie i życie innych”.

Oczywiście w sprawach szczepień żaden papież nie jest nieomylny, tu nade wszystko liczą się oceny specjalistów.

Tymczasem jest i druga skrajność. Na YouTubie można obejrzeć nagraną przez Telewizję Chrystusa Króla w Chicago rozmowę ze znanym księdzem, rekolekcjonistą, autorem wielu książek, przedstawionym słuchaczom jako autorytet moralny. O pandemii mówi on jako o „...