Papież nie zapomina

Decyzji papieża można się było spodziewać. Kard. Sarah otarł się o nią kilkakrotnie. W 2016 r. zakwestionował większość reform Soboru Watykańskiego II i zapewniał, że papież zaakceptował jego pomysł, by przywrócić odprawianie mszy tyłem do ludu. Dostał pierwsze ostrzeżenie. Rok później opacznie – a wszystko wskazuje że całkiem świadomie – skomentował nowe zasady tłumaczenia tekstów liturgicznych, przyznając swojej kongregacji prawo do ich zatwierdzania. Został przywołany do porządku bezprecedensowym „upomnieniem ojcowskim”, w którym papież zobowiązał go do sprostowania błędnych wypowiedzi wszędzie, gdzie zostały opublikowane. A równo rok temu stał się bohaterem głośnego skandalu z książką o celibacie, którą uznano za próbę wywarcia presji na Franciszka, tuż przed ogłoszeniem adhortacji po synodzie amazońskim. Co gorsza, Sarah wmanipulował w całą sprawę papieża emeryta, ogłaszając go współautorem książki, czemu Benedykt XVI szybko zaprzeczył. W czerwcu 2020 r. kard. Sarah skończył 75 lat i zgodnie z prawem podał się do dymisji, którą papież Franciszek teraz zatwierdził.

Z kolei kard. Angelo Comastri podpadł brakiem nadzoru nad Fabryką św. Piotra – instytucji, która odpowiada m.in. za remonty i konserwację w watykańskiej bazylice. W lipcu ub. roku żandarmeria zarekwirowała dokumenty biura dwóch podwładnych Comastriego, którym zarzucono ustawianie wielomilionowych przetargów. Kardynałowi odebrano zarząd nad Fabryką a jego odwołanie było kwestią czasu.

Nowym wikariuszem Państwa Watykańskiego i prezydentem Fabryki św. Piotra będzie niedawno wyświęcony na biskupa i zrobiony kardynałem franciszkanin Mauro Gambetti, wcześniej gwardian klasztoru w Asyżu. Nowego prefekta Kongregacji Kultu Bożego nie wskazano, co może sugerować, że o losie dykasterii rozstrzygnie już nowa konstytucja reformująca kurię. Być może od dawna zapowiadany dokument zostanie wkrótce ogłoszony.