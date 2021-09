Pamięć i więź

Nie odnotowuję tu rozmów-rzek z politykami ani też książek o nich, bo to zwykle albo autopromocja i kreowanie wizerunku, albo dziennikarz portretujący polityka zmienia się w hagiografa – nuuudy. A i paszkwile są raczej nudne.

Ta książka jest inna, bo też jej autor i zarazem bohater był wyjątkowy. Naturalnie dobry i otwarty na innych, jakby wyzbyty negatywnych emocji, prawy, uczciwy i odważny, a przy tym – jak to określił Kuba Wygnański – „tytan pracy i mistrz organizacji”, wspierany przez swoją wspaniałą żonę Ludkę (byli razem przez pół wieku). Tak, i tacy politycy się zdarzają, choć niestety rzadko. „Jeśli ktoś chce działać publicznie, powinien mieć postawę służby – pisał Wujec. – Nie po to idzie się do polityki, żeby otrzymać stołek, tylko służyć, a przy okazji – jeżeli ludzie dojdą do wniosku, że on to robi dobrze, to i ten stołek mu dadzą. Polityk, który myśli inaczej,...