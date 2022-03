O. Wacław Oszajca: Oschłość serca

Dla wielu z nas przekaz naszych ­świętych ksiąg zredukował się do słów umierającego na szubienicy Jezusa z Nazaretu: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”. Słowa straszne, pełne rozpaczy. Chcąc je jakoś udźwignąć, bywa, że próbujemy je złagodzić. Mówimy, że jest to cytat z Psalmu, że Jezus w ten sposób się modli, że jest to wyznanie wiary, a nie niewiary, natomiast w odniesieniu do nas to trzeba pamiętać, że jeśli już, to my opuszczamy Boga, a nie On nas. Tyle tylko że rozmiękczając te i inne słowa Jezusa, przypisujemy sobie umiejętności, których nie mamy. W Biblii, jak wierzymy, w Księdze Bożego Słowa, czytamy, że prawdę o tym, co dzieje się w duszy człowieka, zna tylko Bóg. Dlatego będzie dla nas bezpieczniej, co nie znaczy łatwiej, wziąć te słowa dosłownie. A jeśli chcemy uratować Boga przed posądzeniem o nieczułość względem Jego cierpiących tu i teraz dzieci, przypatrzmy się...