Noc i dzień. Felieton Wojciecha Bonowicza

Aż mnie dreszcz przeszedł, kiedy raz jeszcze przeczytałem ostatnie zdanie. Wyjdziemy z ciemności do światła? Z grobu do domu? Z zimy w wiosnę? Siedzimy przy stole z przyjaciółmi, częstujemy się – choć jeszcze post – makowcem i babką (na zapas, bo nie wiadomo, czy spotkamy się w okresie wielkanocnym), a ja myślę tylko o tym, jak by to było, gdybyśmy usiedli przy podobnym stole osiemset kilometrów stąd na wschód. Radość nie jest zakazana, radość jest potrzebna – mobilizuje. Radość jest ludzka, mówi nam, że człowiek człowiekowi powinien być szczęściem, nie wrogiem. Śmiejemy się z tego, co się komu ostatnio przydarzyło, ze wspomnień, w których nawet trudne doświadczenia wyglądają jakoś lepiej, zabawniej, z dorosłych pomyłek i dziecięcych przejęzyczeń („Muchu, idź stąd!”). Tylko w żartach o Putinie tkwi jakiś kolec. Śmiejemy się niby tak samo, ale nie ma w nas radości.

O wojnie...