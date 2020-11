Nie dla mięczaków

Siła zawsze się sprawdza. A jak mimo to nadal nie chcą uszanować? To więcej siły. I aż do skutku. W końcu jesteśmy na wojnie.

A co to za wojna? Jest to wojna kulturowa, cywilizacyjna. Tu się rozstrzygają losy pokoleń, a nie jednej czy drugiej demonstracji. Tu chodzi o rdzeń, o fundamenty, o zasady. Nie ma takiej wartości, której nie warto by poświęcić dla ocalenia fundamentów.

Tu sprawa o człowieka idzie – jakim on będzie w przyszłości? W imię człowieka przyszłości trzeba naprostować człowieka teraźniejszości. To znaczy – najpierw zgiąć, a potem naprostować. Zgięty i naprostowany będzie bardziej elastyczny.

Nie można się cofnąć. Ani o krok. Jeżeli trzeba dziewczynie zerwać z ramion plecak, to należy go zerwać, a nie hamletyzować. Jeżeli trzeba poprawić pałą, to dlaczego nie? Wojna nie jest dla mięczaków. Zresztą dziewczyna stawiała opór. Wprawdzie nie rzuciła w...